شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم نادر من صدر طفلة يزن كيلو جرام بمستشفى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طبى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر فى اجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة وردة محمد احمد البالغة من العمر4 سنوات حيث استغرقت الجراحة 3 ساعات لاستئصال ورم بالصدر يعد من الاورام النادرة على مستوى العالم "ganglioncroma"ورم متشعب ومتعدد التداخلات.

وجعل الورم الاطباء اثناء التحضير للعملية وكأجراء جراحى حتمى التعاون مع الدكتور اشرف عنايت استشارى القسطرة والتدخلات العلاجية بالمستشفى يوم سابق للعملية لتهيئة حجم الورم والسيطرة علية عن طريق القسطرة العلاجية والاشعة التداخلية حيث تجرى هذة الجراحة لأول مره بالتآمين الصحى على مستوى الجمهورية

و قالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى أنه تم وضع مدخل قساطر بشريان الفخذ للقدم اليمنى وتم استخدام عدة قساطر واسلاك مرشدة تشخيصية وكذلك متناهية الصغر تابعت : تم عمل اشعة بالصبغة على الشريان الاورطى الصدرى بجهازالقسطرة للتعرف على عدد الشرايين المغذية للورم بأستخدام قسطرة متناهية الصغر والسلك المرشد الخاص "ب" .

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وتابعت : تم عمل اشعة على الشرايين المغذية كل شريان على حدا وبعد التأكد من عدد ومكان الشرايين تم استخدام مواد مجلطة للدم وذلك لسد جميع الاوعية الدموية وكذلك المغذية للورم اثناء اجراء الجراجة ولا توجد مضاعفات وتم الفحص بواسطة فريق طبى القسطرة والتداخلات العلاجية بالمستشفى وتحت تخدير كلى بواسطة استشارى تخدير المستشفى لتهيئة الورم للجراجة نظرآ لتعقده وضغطه على التغذية الدموية للعمود الفقرى حيث يشغل الورم حيز صدر الطفلة بالكامل تقريبآ ومرتبط بالتغذية الدموية من الشريان الاورطى مما يسبب لها ضيق حاد دائم بالتنفس وانكماش حاد بالرئة بالجهه اليمنى وضغط الرئة ككل لكبر حجم الورم بالنسبة لحجم صدر الطفلة.

وقال الدكتور أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر أنه تمت الجراجة بنجاح وتم استئصال الورم المكون من جزئين مغلف كلآ منهما "كبسولة"بغطاء رقيق من الغشاء البلورى وتابع : نجح الاطباء فى استئصال الجذئين بدون فتح فى اى منهما ويبلغ وزن الجذئين 1كجم بينما يبلغ وزن الطفلة حوالى 9كجم والطفلة بحالة جيدة

يشار الى مشاركة كل من فى الجراحة الدكتور ياسر احمد السيد استشارى جراحة قلب وصدر بمستشفى مدينة نصر والدكتور محمد فتحى استشارى جراحة مخ وأعصاب والدكتور كرولس عماد استشارى التخدير بعين شمس .