شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين "المركزى للمبيدات" وسلامة الغذاء لتحليل الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه يجرى حاليا زيادة القدرة الاستيعابية للمعمل لتحليل عينات من منتجات الصادرات الزراعية من عدد 800 عينة يوميا إلى عدد 1000عينة يوميا بأواخر عام 2019 ضمن أحد الأنشطة المعتمدة، لزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج في ظل تنامي الطلب علي التحليل فى المعمل المعتمد دوليا.

وأضاف "المرصفي"، أن المعمل سيقوم بشراء أجهزة تحليل العناصر الثقيلة ذات تكنولوجيا حديثة الخاصة بعمليات التقدير لاستيعاب عدد كبير من العينات وتقليل وقت التحليل؛ من موارد المعمل الذاتية، وبذلك يتم تدريجياً تغطية كافة إحتياجات الدول المستوردة بالنسبة لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

وكشف "المرصفى"، عن وجود خطة تشمل عددا من الإجراءات لتنفيذها بين المعمل وهيئة سلامة الغذاء، تمهيدا لتوقيع بروتوكول تفاهم مع هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار التعاون المشترك موضحا إنه تم بإمداد الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببعض الكوادر التابعة للمعمل عن طريق الانتداب.

ولفت إلي قيام الهيئة بإرسال عدد (87) عينة لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات والعناصر الثقيلة، بها منذ شهر أكتوبر 2018 حتى شهر مارس 2019، وقام المعمل بإجراء التحاليل المطلوبة واصدار شهادات تحاليل معتمدة دولياً واصدار قرار بشأنها قبولها من عدمه وتسليمها للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من إمكانيات المعمل الفنية لتنظيم طريقة العمل والخدمات التحليلية التى يقدمها المعمل بشهادات معتمدة دولياً فى مجالات متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية والعناصر الثقيلة والسموم الفطرية وإضافات الأغذية والميكروبيولوجى والدايوكسينات والملوثات العضوية الثابتة.

وقال "المرصفى"، أن هيئة سلامة الغذاء طلبت من وزير الزراعة قيام المعامل المركزية المرجعية لوزارة الزراعة بتسجيل البيانات الخاصة بها وملأ الاستبيان الخاص بالمعامل الخاصة بفحص الغذاء المصرى من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية لسلامة الغذاء تمهيداً للتعاقد مع هذه المعامل القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفعالية.

وأضاف إنه في حالة عدم توافر المعامل الحكومية المعتمدة يجوز للهيئة التعاقد مع غيرها من المعامل الخاصة المعتمدة" بالطرق الرسمية بداية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومركز البحوث الزراعية المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية وبصورة مؤسسية.

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وأوضح "المرصفى"، إنه تم استعراض المستندات الفنية الدالة على مجالات اعتماده من "متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والعقاقير البيطرية والدايوكسين والميكروبيولوجي"، ومجالات تحليل المعمل المعتمدة وشهادة الإعتماد الدولية الأيزو 17025 الحاصل عليها المعمل من هيئة الإعتماد الفنلندية “FINAS” ــ شهادة الإعتماد الوطنية الحاصل عليها المعمل من المجلس الوطني للاعتماد “EGAC” واختبارات الكفاءة المعملية والاختبارات الدولية التى خاضها المعمل وتم اجتيازها في جميع أنشطة التحاليل المعتمد فيها المعمل وإمكانيات المعمل ودوره فى مجال سلامة الغذاء والأجهزة التحليلية والكوادر التي يملكها المعمل) والتي تم إرسالها من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقاً لطلب الهيئة تمهيداً للتعاقد معها طبقاً لمواد قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتقدم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بعدد من المقترحات لاعتمادها وتتعلق بتحليل متبقيات المبيدات حيث يتم تصنيف محاصيل الخضر والفاكهة التى يتم تحليلها بالمعمل على أساس خطورة التعرض ومن خلال البيانات المتوفرة بالمعمل.

وأوضح إنه على سبيل المثال يمكن تصنيف العنب والفراولة والجوافة والفلفل بمحاصيل عالية الخطورة مقارنة بمحاصيل الجزر والبسلة والقلقاس) بمحاصيل منخفضة خطورة التعرض، مشيرا إلى إنه يتم احتساب أولويات سحب عينات محاصيل الخضر والفاكهة لتقدير متبقيات المبيدات بها على هذا الأساس مبدئياً الى أن تغطى كافة محاصيل الخضر والفاكهة.

وأضاف "المرصفي"، إنه بالنسبة لتحليل العناصر الثقيلة: يتم إختيار أكثر النباتات التي يتركز بها العناصر الثقيلة مثل الشبت والبقدونس والكزبرة، والنباتات الطبية والعطرية الجافة التي يتم استخلاص الزيوت وغذاء الأطفال منها نظراً لتركيز العناصر الثقيلة بها على أن تقوم الإدارة المركزية للحجر الزراعي بسحب العينات لتقدير العناصر الثقيلة بناءً على دراسات خطورة تعرض المحاصيل التي يقوم بها المعمل وطبقاً للمواسم الخاصة بالمحاصيل.

وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات، إنه بالنسبة لتقدير فطريات الأفلاتوكسينات اعتمدت الهيئة العامة للمواصفات والجودة الحدود القصوى المسموح بها بالتشريعات الأوروبية بالنسبة للفول السوداني وما يشابهها موضحا أنه تم إعلام عملاء المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات من مصدري الحاصلات الزراعية، مشيرا إلي إنه بالنسبة لتقدير الدايوكسينات بالمنتجات ذات الأصل الحيواني فيشترط دخول أي شحنة من هذه المنتجات تقدير المركبات التالية (الدايوكسينات والفيوران ـــــ الفينيل عديدة الكلور ـــــ العقاقير البيطرية) علماً بأن المعمل يقوم بتقدير هذه المركبات طبقاً للتشريعات الأوروبية.

وأضاف "المرصفي"، إنه لا يوجد أى نوع من أنواع التجاوزات الآن بالنسبة للعينات التي يقوم المعمل بتحليلها التي ترد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية فيما يتعلق بتحليل المنتجات ذات الأصل الحيواني، مشيرا إلي إنه فى حال تجاوز أى مصدر لأي شرط من شروط التصدير يتم إعلام النقطة الفنية بهذا التجاوز لإبلاغ لجنة شئون المصدرين للتحقيق معه وتوقيع عقوبة الوقف عن التصدير لمدة تتراوح من عام الى ثلاثة أعوام.