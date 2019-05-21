شكرا لقرائتكم خبر عن مرور القاهرة يرفع 13 سيارة ودراجة بخارية متروكة فى حملات بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملة مرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

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أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 13 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 5 سيارات تم تسليمها لمالكها، و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، ورصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.