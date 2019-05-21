شكرا لقرائتكم خبر عن تـأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخّر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها فى جدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل فى المطار.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية "نسما" رقم 120 المتجهة إلى تبوك، ورحلة الخطوط السعودية رقم 310 المتجهة إلى الرياض، ورحلة خطوط "فلاى ناس" رقم 871 المتجهة إلى أبها، تأخرت عن مواعيدها فى جدول التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة خطوط تاركو السودانية رقم 113 المتجهة إلى الخرطوم، ورحلة خطوط كارجولوكس الإيطالية رقم 8521 المتجهة إلى لوكسمبورج، تأخرتا عن موعديهما فى جدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة.