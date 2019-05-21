انت الان تتابع «التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا، إذ استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات من المستهدفين لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدارس المجهزة تكنولوجيا بالمحافظات المختلفة.

وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان أحياء أولى ثانوي بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًّا في الفترة المسائية. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، وشهدت الفترة الأولى أداء 368 ألفًا و144 طالبًا وطالبة مستهدفين

وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان أحياء أولى ثانوي بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًّا في الفترة المسائية. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، وشهدت الفترة الأولى أداء 368 ألفًا و144 طالبًا وطالبة مستهدفين لأداء امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيًّا في المدارس المجهزة تكنولوجيا، في حين أدى 41 ألفًا و560 طالبًا وطالبة مستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيا في الفترة الثانية. Advertisements وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيا. اقرأ أيضا: وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم وتعقد الامتحانات على فترتين، الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية. ووجه وزير التعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «التعليم» تكشف عدد من أدوا امتحان أحياء أولى ثانوي إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.