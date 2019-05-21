شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تعلن التشغيل التجريبي لمحور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ 3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائري الأوسطي بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه نظراً للكثافات السكانية والمرورية المتزايدة التي يخدمها المحور، تم وضع برنامج لتطويره، بتكلفة 377 مليون جنيه، مما يجعله شرياناً رئيسياً يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائري الأوسطي جنوباً، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم علاج التقاطعات والاختناقات المُحتملة بتوسعة مدخل المحور على طريق السويس الصحراوي، وتنفيذ كباري علوية بالتقاطعات مع محوري التسعين الشمالي والجنوبي، وكذلك كوبرى الفريق صفى الدين أبوشناف في نقطة تقاطع المحور مع طريقي العين السخنة القديم والجديد.

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تضمنت أعمال التطوير أيضاً، الاهتمام بالجزر الوسطى وزراعتها بالأشجار والنخيل والورود، والاهتمام بالميادين على مسار المحور وتجميلها، وتدعيم الإنارة واستخدام كشافات الليد في إنارة المحور، وتنفيذ الدورانات للخلف بأماكن آمنة للمركبات، بجانب تنفيذ معابر آمنة للمشاة، وتم بها مراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، موضحاً أنه تم خلال تنفيذ أعمال التطوير، تدعيم وتطوير جميع مرافق مياه الشرب، وشبكة الري، والصرف الصحي، ونظام صرف الأمطار على كامل طول المحور.

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة

محور محمد نجيب بمدينة القاهرة الجديدة