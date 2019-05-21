شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ البحر الأحمر»: تداول 570 ألف طن بضائع خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 570 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة زيادة 32% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الواردات 286 ألف طن بينما سجلت الصادرات 284 ألف طن بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

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يأتي هذا في إطار توجيهات وزير النقل مهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

وشهد ميناء سفاجا تداول 381 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 40% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 244 ألف طن وصادر 137 ألف طن بينما شهد ميناء نويبع تداول 58 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 13 ألف طن وصادر 45 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 36 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 3% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 الاف طن وصادر 31 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 24 ألف طن بروبلين بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 71 ألف طن فوسفات.

كان قد وجه اللواء بحري ايمن صالح رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق في ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات مع تفعيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بالموانئ وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني لكافة الجهات داخل الميناء وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات الكترونيا من خلال المنظومة الالكترونية بالميناء.