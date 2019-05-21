شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عامل للمحاكمة التأديبية لاتهامه في «جرائم إرهابية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة الإدارية بملوي، عاملًا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسؤولي شؤون العاملين بذات المدرسة إداريًا، وذلك على خلفية تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق مركز ملوي، وعدم قيام باقي المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية نحو انقطاع الأول عن العمل، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية له دون وجه حق.

كانت النيابة الإدارية بملوي قد باشرت تحقيقاتها بمعرفة المستشار حازم عبدالحكيم، بإشراف المستشار أحمد عبدالسلام على، نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة، بشأن واقعة عدم اتخاذ مسؤولي شؤون العاملين الإجراءات اللازمة نحو ترك المتهم الأول العمل يوم 27 أغسطس 2016 وانقطاعه في اليوم التالي، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق خلال انقطاعه، وكذا اتهامه بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية «جنايات عسكرية أسيوط».

وكشفت التحقيقات أنه تم القبض على المتهم وحبسه على ذمة القضية المشار إليها، لاشتراكه مع آخرين في جرائم التخريب العمدي لمبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية- ومدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم)، كما قام بسرقة المنقولات المملوكة لكلا المبنيين.