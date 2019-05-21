شكرا لقرائتكم خبر عن «الصادرات والواردات»: موافقة «تنمية الثروة السمكية» شرط تصدير الاستاكوزا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمصدرين، ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عند تصدير أي كميات من استاكوزا المياه العذبة سواء (الحية أو المجمدة).

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي إعمالا لتنفيذ أحكام القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية ولائحته التنفيذية الذي جعل ولاية الإشراف على قوانين الصيد وتنفيذ القرارات المنظمة له من اختصاصها.