شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لمحور محمد نجيب بعد تطويره بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بدء التشغيل التجريبي، لمشروع تطوير محور محمد نجيب، بطول 13 كم، بمدينة القاهرة الجديدة، من طريق السويس وحتى طريق العين السخنة، وهو أحد المحاور المرورية الهامة بالمدينة، ويمر بالتجمعات الـ3 (الأول شمالاً، فالخامس، فالثالث جنوباً)، موضحاً أنه جارٍ استكمال الجزء الأخير من تقاطع المحور مع طريق العين السخنة إلى الدائرى الأوسطى بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه نظراً للكثافات السكانية والمرورية المتزايدة التى يخدمها المحور، تم وضع برنامج لتطويره، بتكلفة 377 مليون جنيه، مما يجعله شرياناً رئيسياً يربط طريق السويس شمالاً، بالطريق الدائرى الأوسطى جنوباً، حيث تم توسعة الطريق ليصبح 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وتم علاج التقاطعات والاختناقات المُحتملة بتوسعة مدخل المحور على طريق السويس الصحراوى، وتنفيذ كبارى علوية بالتقاطعات مع محورى التسعين الشمالى والجنوبى، وكذلك كوبرى الفريق صفى الدين أبوشناف في نقطة تقاطع المحور مع طريقى العين السخنة القديم والجديد.

وأضاف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: تضمنت أعمال التطوير أيضاً، الاهتمام بالجزر الوسطى وزراعتها بالأشجار والنخيل والورود، والاهتمام بالميادين على مسار المحور وتجميلها، وتدعيم الإنارة واستخدام كشافات الليد فى إنارة المحور، وتنفيذ الدورانات للخلف بأماكن آمنة للمركبات، بجانب تنفيذ معابر آمنة للمشاة، وتم بها مراعاة ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب العلامات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، موضحاً أنه تم خلال تنفيذ أعمال التطوير، تدعيم وتطوير جميع مرافق مياه الشرب، وشبكة الرى، والصرف الصحى، ونظام صرف الأمطار على كامل طول المحور.