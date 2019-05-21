شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مؤتمر صحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد بعد قليل مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة يوليو المقبل.
جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
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