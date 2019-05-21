لجنه إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون تنهى أعمالها تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة إعاده التوازن البيئي لبحيرة قارون المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء اجتماعها الأخير، واتفقت بالإجماع على رفع مقترح نهائى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يتضمن حلولا لكل المشاكل البيئية بالبحيرة بما يضمن استدامة توزانها والحفاظ عليها. والحل المقترح يتضمن العديد من المكونات التى تضمن حل مشاكل زيادة نسبة الملوحة بالبحيرة والقضاء على مشكلة الايزوبودا بما يساهم فى زيادة الثروة السمكية للبحيرة علاوة على إعداد العديد من الدراسات التى تضمن تحسين المستوى البيئى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومراكز البحوث والجامعات.

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