شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحقنة الشرجية تبطل الصوم؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على تساؤل البعض حول حكم استعمال الحقن الشرجية فى نهار رمضان، وهل تطبل الصوم أم لا.
أجاب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أن جمهور الفقهاء يرون أن استعمال الحقنة الشرجية يفسد الصوم، غير أن هناك قول للمالكية ووجه عند الشافعية يرون أن استعمال الحقنة الشرجية لا يبطل الصوم.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه بناء على ذلك يمكن لمن ابتلى باستعمال هذه الحقن أن يستعملها بناء على رأى المالكية والشافعية، وإن أراد أن يخرج من خلاف الفقهاء فيقضى بعد ذلك فهذا أولى وأفضل".
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