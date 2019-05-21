شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحيوى أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور أحمد محمد حسنى الحيوى أمينا عاما لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خلفا للدكتور عبد الوهاب الغندور، وذلك اعتبارا من 15 مايو الجارى.

وقال "الحيوى" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل فى إطار توجهات الدولة باعتبار 2019 عامًا للتعليم والصحة، واستكمال مشروعات الصندوق الحالية، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية للعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بما تم إنجازه خلال الفترات السابقة.

وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أننا جميعا جنود في خدمة الوطن، نعمل من أجل إعلاء رايته ورفعته، جيلا بعد جيل، وبالعلم تُبني الأمم، مستشهدًا بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى «العلم والتكنولوجيا والإنتاج هى مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، فالعلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للإنتاج، والإنتاج هو عصب التنمية وجوهرها»، وبهذه الكلمات للرئيس سنبدأ عملنا في صندوق تطوير التعليم، وستكون كلماته نبراسًا لخططنا المستقبلية .

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يذكر أن "الحيوى" حصل على بكالوريوس الهندسة بتقدير ممتاز، من قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن في يونيو 1992، ثم درجة الماجستير فى الهندسة البحرية وعمارة السفن فى يونيو 1996، ثم درجة الدكتوراه فى نفس التخصص من جامعة نيوكاسل، المملكة المتحدة فبراير 2005، وتدرج فى السلك الأكاديمى بقسم الهندسة البحرية وعمارة السفن، حتى حصل على درجة أستاذ عام 2016، وشارك فى الأنشطة المختلفة بجامعة الإسكندرية.

وقد شغل عدة مناصب أهمها عضوية المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، ومستشارًا لوزير التعليم العالي للتعليم الفني، رئيسًا لقطاع التعليم التكنولوجي بالمجلس الأعلى للجامعات .