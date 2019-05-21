شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب بتحب مصر" تحتفل بيوم إفريقيا للحد من استخدم البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مؤسسة شباب بتحب مصر، باليوم العالمى للتنوع البيولوجى ويوم إفريقيا، من خلال إقامة حملة نظافة لنهر النيل ضمن فعاليات حملة cleanshores، التى أطلقتها المؤسسة الشهر الماضى، للحد من استخدام البلاستيك فى شمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أقيمت الفعالية بمشاركة 30 متطوع ومتطوعة من أعضاء المؤسسة، والكشافة البحرية بالإسماعيلية، حيث تم جمع نحو طن من المخلفات البلاستيكية من ضفاف نهر النيل وباستخدام معدات بسيطة للتجميع للحفاظ على سلامة المتطوعين.

يذكر أن حملة #cleanshores انطلقت 13 أبريل الماضى فى مصر وتونس والمغرب والجزائر واوكرانيا ونيجيريا، وهى حملة تهدف للحد من استخدام البلاستيك،أطلقتها مؤسسة شباب بتحب مصر بالتعاون مع المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة.

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