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مركز الهدى الاسلامي بنيوجيرسى يقيم إفطار الوحدة الوطنية بحضور قنصل مصر العام في نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام حامد الشنواني - رئيس مجلس إدارة مركز الهدى الإسلامي، أحد أهم المراكز الإسلامية المصرية المعتدلة في ولاية نيوجيرسي، أمس الإثنين، حفل الإفطار السنوي للجالية المصرية والعًربية.

 

وحضر الحفل السفير الدكتور هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك.

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كما شارك فى حفل إفطار المركز، عدد من القيادات التنفيذية والشرطية والعامة بنيوجيرسي وكذا القمص موسيس بغدادي "راعي كنيسة المقر الباباوي بسيدرجروف بنيوجيرسي"، وعدد من الشخصيات المصرية بولايتي نيوريورك ونيوجيرسي.

 

حفل إفطار الوحدة الوطنية بحضور القنصل (1)
صورة للقنصل مع الحضور

حفل إفطار الوحدة الوطنية بحضور القنصل (2)
حفل إفطار الوحدة الوطنية بحضور القنصل 

حفل إفطار الوحدة الوطنية بحضور القنصل (3)
حفل إفطار الوحدة الوطنية بحضور القنصل
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