"إسلام" يطلب التطليق: "عايزاني اشتريلها ورد وهدية كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "إسلام م." بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لتطليق زوجته، مبررًا طلبه: "مراتي عايزاني أدخل عليها كل يوم بورد وهدايا، وكل حياتها خروجات بس".

أضاف إسلام 32 سنة، صاحب محل لبيع الأثاث المنزلي: "تزوجت من ابنة عمي هدير س. 27 سنة، زواجًا نابعًا من قصة حب استمرت لأكثر من عام، وتقدمت لخطبتها، ولم يمر عدة أشهر وانتقلنا للمعيشة سويًا في عش الزوجية".

تابع الزوج: "زوجتي كانت مدللة لدى أسرتها، ما جعلنا نعيش قصة حب وحياة زوجية سعيدة، حتى انقلب حالها وتغيرت بدون أسباب، وباتت تطالبني بشراء الورود يوميًا عند دخوله المنزل".

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يشكو "إسلام": "بعد الزواج لم تنتبه لكلماتي وتفعل ما تريد، فزوجتي تعشق الهدايا، وتمتنع عن تلبية مستلزماتها المنزلية حتى أقوم بمصالحتها بشراء الورد والهدايا، في البداية تقبلت الوضع قليلًا حتى أتمكن من تغييرها لكن دون جدوى".

يختتم الزوج: "زوجتي تغلق باب الشقة بمجرد مشاهدتي من شرفة المنزل دون هدايا أو ورود، وتستمر في عنادها حتى أنفذ طلباتها، ووصل الأمر إلى قيامي بكسر باب المنزل وضربها وطردها، وحينها رفضت المعيشة معها، واتخذت قرارًا بتطليقها لكن والدها رفض، وطالبني بإعطاء ابنته فرصة أخرى، لكنها خرجت وتحدثت بأسلوب غير لائق وأثبتت أنها لن تتغير".

فذهبت إلى محمة الأسرة في التجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر من زوجتي وحملت الدعوى 2410 لسنة 2018، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.​