أسعار الدولار تنخفض في بنكي البركة والتعمير والإسكان مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة، والتعمير والإسكان مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي البركة، والتعمير والإسكان إلى 16.99 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي عند 16.97 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.03 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.