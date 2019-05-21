رسميًا بعد قليل.. مصدر يكشف ملامح الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد صلاح:

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان أسعار الشرائح الجديدة، المقرر تطبيقها بداية من أول يوليو المقبل.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة، المقرر إعلانها اليوم.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الشرائح الثلاثة الأولى ستشهد زيادات تتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠٪، موضحا أن الشرائح الرابعة والخامسة والسادسة ستشهد زيادة نسبية، ويصل متوسط الزيادات في بعض الشرائح الأخرى من 35 إلى 50%.

في سياق متصل، قال المصدر، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون أولوية كبرى لدى الوزارة، مؤكدًا أن هناك زيادتين أخريين في شرائح الكهرباء عام ٢٠٢٠، ٢٠٢١؛ تنفيذا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021- 2022.

وأكد المصدر، أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع ولا فرق في المحاسبة بين من يقطن في منطقة راقية مثل المهندسين أو القاهرة الجديدة وبين من يقطنون في المناطق العشوائية: "المتحكم هو استهلاك المواطن".

وقال المصدر، لمصراوي، إن الزيادات ستكون بسيطة ومحدودة، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت أعباء وما زالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذها أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل في تاريخ قطاع الكهرباء.

يذكر أن الوزراة كانت تعلن الزيادات السنوية - في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم- في النصف الثاني من شهر يونيو، والتي تُطبق بدايةً من فاتورة أغسطس.

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يشار غلى أنه في مايو ٢٠١٨ أعلنت الكهرباء، زيادات في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة وفقا لخطة الحكومة كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).