بعد قليل.. بدء مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يعقد بعد قليل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المؤتمر الصحفي لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح "2020- 2019"، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بالقاعة الكبرى في الدور الأرضي بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العباسية.