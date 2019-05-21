بعد قليل.. بدء مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
يعقد بعد قليل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المؤتمر الصحفي لإعلان الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح "2020- 2019"، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بالقاعة الكبرى في الدور الأرضي بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في العباسية.
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