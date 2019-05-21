محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال الدكتور حسين شافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن القمر المصري "EgyptSat-A" الذي أطلقته مصر، فبراير من العام الجاري بالتعاون مع روسيا، يلتقط صورًا مختلفة "تنفرد بها مصر فقط".
وأضاف: "الدقة التصويرية للقمر المصري عالية للغاية، وغير موجود أقمار ذات مواصفات قريبة منه في المنطقة العربية على الإطلاق".
ونشرت شركة "سين" البريطانية، فيديو وصورًا، أمس الاثنين، للأرض من السماء، لافتةً إلى أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، التقط لأول مرة مقاطع مصورة للكرة الأرضية بتقنية 4K فائق الوضوح.
وتابع شافعي لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن القمر من نوعية الأقمار التي تصوّر سطح الكرة الأرضية بدقة: "تجعلك قادر على تفريق كل ما يمكن تصويره، سواء شوارع، طرق منشآت، مجاري مائية، زراعات، صحراء، أو غيرها".
واستطرد شافعي: "القمر المصري يصوّر الأماكن التي يرغب في تصويرها على سطح الكرة الأرضية، سواء داخل مصر أو في دول أخرى ذات اهتمام"، موضحًا أنه: "يجري التنسيق بين مصر وبعض الدول العربية والإفريقية؛ لتبادل الخبرات في هذا المجال، بما فيها تقديم الصور لمناطق الاهتمام للدول العربية، الإفريقية والصديقة".
وأوضح مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر أن مصر تشارك في إدارة القمر بالكامل الآن مع الجانب الروسي، وستنتقل إليها المسؤولية بالكامل بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنجاز الـ4K.. مستشار وكالة الفضاء الروسية: هذه قدرات القمر الصناعي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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