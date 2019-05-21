مصر | " النيران تشعل المحافظة".. لحظات الرعب لـ" أهالي الجيزة" بعد 5 حرائق في يوم واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر " النيران تشعل المحافظة".. لحظات الرعب لـ" أهالي الجيزة" بعد 5 حرائق في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية 5 حرائق هائلة، أثارت إنتباه القراء، وخوف وقلق سكان المناطق محل الحرائق، حيث بدأ اليوم بنشوب حريق بقطعة أرض بشارع الهرم، ثم حريق بـ 15 عشة من عشش السكك الحديد، وصولا لنشوب حريق بشقة سكنية مجاورة للمركز الثقافي الروسي.

حريق قطعة أرض تابعة لشركة السكر بشارع الهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بقطعة أرض تابعة لشركة السكر بشارع الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطعة أرض تابعة لشركة السكر، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وقوة أمنية من قسم شرطة العمرانية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة،

وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتبين نشوب الحريق بمجموعة من الهيش كانت متواجدة بالأرض، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وأسفر الحريق عن تفحم قطعة الأرض، و12 سيارة خردة كانت متروكة بجوار قطعة الأرض.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة بأن قطعة الأرض التي اندلعت بها النيران بشارع الهرم، متحفظ عليها من قبل البنك الأهلي المصري، موضحًا بأن الأرض المشار إليها كانت تستخدم كمصنع لانتاج السكر، لكن تم وقفه منذ قترة، وأنها مقابلة لشركة سبيد للأدوية من الجهة الأخري.

حريق شقتين وإصابة شرطي بشارع الهرم

أصيب أحد رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات إطفاء الحريق الذي شب بشقتين سكنيتين، بمحيط شركة سييد للأدوية، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة.

ونجح رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة حريق شب بشقتين سكنيتين بشارع الهرم، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقتين سكنيتين بالطابق الثالث والخامس، بأحد العقارات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

حريق 15 عشة بجوار إحدى السكك الحديدية بشارع السودان

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى أن عقب سيجارة السبب وراء إندلاع النيران بـ 15 عشة بعشش السكك الحديد بمنطقة الدقي.

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وتلقي اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عدد من العشش بمحطة السكك الحديدية، دائرة قسم شرطة الدقي.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إلى موقع إندلاع النيران، بعشش السكك الحديد، لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم 5 سيارات إطفاء وخزان مياه، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق بشركة أدوية بشارع السودان

سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بشركة أدوية بشارع السودان، دون وقوع ايه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد بلاغا للواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من شرطة النجدة بإندلاع النيران بشقة، بأحد العقارات بشارع السودان.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتبين أن الشقة تستخدم كـ" شركة أدوية"، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية.

حريق بشقة مجاورة للمركز الثقافي الروسي

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن ماس كهربائي بوحدة التكييف الخارجية، السبب وراء إندلاع النيران بشقة سكنية بعقار مجاور للمركز الثقافي الروسي.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، على حريق شب بشقة سكنية، بعقار مجاور للمركز الثقافي الروسي، بمنطقة الدقي، دون وقوع ايه خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا باندلاع النيران، بشقة سكنية بشارع عقبة المتفرع من شارع التحرير، بجوار المركز الثقافي الروسي بمنطقة الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وصحبتهم سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع ايه خسائر بشرية.