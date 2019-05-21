مصر | "من الهيش لـ إصابة شرطي".. كواليس حريق منتصف الشهر المبارك بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من الهيش لـ إصابة شرطي".. كواليس حريق منتصف الشهر المبارك بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الخوف إنتابت أهالي شارع الهرم، في نهار اليوم الخامس عشر من الشهر المبارك، فور تصاعد ألسنة لهب، يتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة متحفظ عليها من قبل البنك الأهلي المصري، بمحيط شركة سبيد للأدوية، وسط ذهول المارة بالشارع، وتكدس الحركة المرورية.

حريق بقطعة أرض تابعة لشركة السكر

شب حريق هائل بقطعة أرض تابعة لشركة السكر، بشارع الهرم، دون معرفة الأهالي سبب نشوبه، ولعدم تمكنهم من السيطرة عليه، ابلغوا الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، وأثناء ذلك كان اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، متواجدا بموقع نشوب حريق بـ 15 عشة من عشش السكك الحديد بمنطقة الدقي، وعلى الفور دفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وصحبتهم قوة أمنية برئاسة العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية والمقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، بعد تفحم قطعة الأرض.

"الهيش" سر الحريق.. وتفحم 12 سيارة خردة

كشفتت معاينة رجال الحماية المدنية، إلى أن الحريق شب بمجموعة من الهيش كانت متواجدة داخل قطعة الأرض، كما تبين أن الحريق إمتد لـ 12 سيارة خردة كانوا متروكين بجوار قطعة الأرض التي إندلعت بها النيران، وأسفر الحريق عن تفحم كامل السيارات المتواجدة.

حقيقة حريق شركة سبيد للأدوية

نفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، حول نشوب الحريق بشركة سبيد للأدوية، بشارع الهرم، موضحا أن الحريق شب بقطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، مشيرا بأن قطعة الارض المشار إليها مقابلة لشركة سبيد من الجهة الأخري.

حريق شقتين وإصابة شرطي

بعد تمكن رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق قطعة أرض تابعة لشركة السكر، شاهدوا الأدخنة وألسنة اللهب تتصاعد من شقتين بالطابق الثالث والخامس بأحد العقارات بمحيط موقع حريق قطعة الأرض، وحال تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق أصيب أحدهم بكسر بالكتف، حال مشاركته في عمليات الإطفاء، وتم نقله لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتمكنت باقي القوات من السيطرة على الحريق.

