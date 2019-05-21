انت الان تتابع شيخ الأزهر يستنكر مطالب المساواة بين الرجل والمرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
شيخ الأزهر
قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، إن هناك اختلاف بين مفهوم المساواة في الثقافة الغربية المعاصرة والإسلام، مبينا أن الثقافة الغربية قبل المعاصرة كانت متفقة إلى حد كبير مع مبادئ الإسلام، وأن المفاهيم الإسلامية للأسرة مفاهيم خالدة لم تتغير بتغير الزمان والمكان، شأنها في ذلك شأن الثوابت في الإسلام، وليس من العدل أن تساوي بين مختلفين، فإذا حكمت على شخصين بأنهما مختلفان فالمساواة المطلقة بينهما تعد تناقضا.
واستشهد الطيب بموقف عباس العقاد من المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث أطلق عليها "لجاجة فارغة"، مبينا أن اللجاجة معناها الاستمرار في العناد وعدم قبول الحق أو الرأي الآخر وهي ضد الطبيعة، وما سماه العقاد لجاجة صار اليوم حقا من الحقوق في الثقافة الغربية. اقرأ أيضا| الطيب:
واستشهد الطيب بموقف عباس العقاد من المطالبة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، حيث أطلق عليها "لجاجة فارغة"، مبينا أن اللجاجة معناها الاستمرار في العناد وعدم قبول الحق أو الرأي الآخر وهي ضد الطبيعة، وما سماه العقاد لجاجة صار اليوم حقا من الحقوق في الثقافة الغربية.
اقرأ أيضا| الطيب: الإسلام اختص الرجل بالشقاء والمرأة بالتربية
وأضاف أن التكاليف لا تتساوى، لأن هناك فرق بين مكلف ومكلف آخر في الطاقة والقدرة على أداء هذا التكليف، ولذلك فإن المساواة في الإسلام تجدها مشروطة بالعدل، والإسلام اعتبر أن المساواة قيمة عليا من قيم الأخلاق وبشر بها وبشرت بها الأديان قبل الإسلام أيضا.
وأشار إلى أن القيم إذا تعارضت فإن الإسلام يقررالقيمة الأكثر تأثيرا ويترك الأقل، فإذا كانت المساواة ستؤدي إلى الظلم وضياع العدل، فيجب تنفيذ العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر يستنكر مطالب المساواة بين الرجل والمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.