شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الموجة الحارة.. نصائح ضرورية للحفاظ على الجلد من ارتفاع الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدم هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، واستشارى الأمراض الجلدية عدد من النصائح البسيطة من أجل الحفاظ على الجلد من تأثير ارتفاع الحرارة وذلك في ظل تحذير الأرصاد من موجة حارة تمر بها البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن اهم تلك النصائح: الحرص على الاستحمام مرتين يومياً بالماء البارد. استعمال بودرة مضادة للفطريات. Advertisements استعمال بودرة الشبة بدلاً من مزيلات العرق. التهوية الجيدة للمنزل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة. للأطفال الصغار النوم على فوطة كبيرة من القطن وذلك لامتصاص العرق وتجنب الإصابة بحمو النيل.

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