شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن وجود 5 آلاف مسلح من داعش على الحدود الأفغانية الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير جهاز الأمن الروسى، اليوم الثلاثاء أن هناك نحو 5 آلاف مسلح من "داعش" على الحدود الأفغانية الشمالية، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية. إضافة تعليق

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