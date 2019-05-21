شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: شاشات عرض بالشوارع لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، إنه قرر وضع شاشات عرض بكل ميادين مدن محافظة كفر الشيخ، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكداً أنه حدث تاريخي هام لابد من الاحتفال به، وتوفير كل سبل متابعة أهالى كفر الشيخ للبطولة فى أى مكان.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"الخليج 365" سيتم فتح جميع مراكز الشباب والنوادى أمام الجماهير للاستماع ببطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيراً إلى أن المنتخب المصرى قادر بإذن الله على إحراز البطولة.
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