شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لنقل 2800 معتمر إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الثلاثاء، 18 رحلة إلى جدة والمدينة من مطاري القاهرة الأراضي المقدسة، وذلك لنقل 2800 معتمر، من مطارى القاهرة وبرج العرب، وذلك بواقع 10 رحلات إلى جدة و8 رحلات الي مطار المدينة.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تسير الشركة أكثر من 500 رحلة جوية منتظمة، وإضافية من المطارات المصرية "القاهرة وبرج العرب والأقصر" لنقل 100 ألف معتمر حددتهم وزارة السياحة للعام الجارى ضمن الكوتة المخصصة لموسم العمرة، وذلك بالتعاون مع باقى الشركات الأخرى العاملة بموسم العمرة.

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