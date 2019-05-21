شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يؤيدون سن تشريع يجرم التسول على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع يقضى بتجريم التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع يقضى بتجريم التسول على مواقع التواصل الاجتماعى. وأيد 85% من القراء سن تشريع يقضى بتجريم التسول على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما رفض 11% من القراء سن تشريع يقضى بتجريم التسول على مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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