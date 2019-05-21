شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. كل ما سيحدُث فى مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مصر اليوم الثلاثاء عددًا من الفعاليات المهمة، على رأسها: 1 - موجة حارة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء والعظمى بالقاهرة تصل 44 درجة الخميس.. وتحذيرات بعدم التعرض للشمس ‎ 2 - مؤتمر صحفى لوزير الكهرباء حول تعريفة أسعار بيع الكهرباء للعام المالى 2019-2020 المقرر تطبيقها بدءاً من يوليو القادم 3 - المصرى يواجه الإنتاج الحربى 10 مساء 4 - وادى دجلة يواجه حرس الحدود 10 مساء Advertisements 5 - طلائع الجيش يواجه الاتحاد السكندرى 10 مساء 6- تعليم الجيزة تعلن اليوم مواعيد ظهور نتائج المرحلة الابتدائية ‎ 7- كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون الكونجرس على التطورات بشأن إيران ‎ 8- نقل مباراة ذوب آهن الإيرانى والنصر السعودى من العراق ‎ 9- دينا الوديدى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية

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