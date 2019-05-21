شكرا لقرائتكم خبر عن "اعرف حقك".. 7 نصائح قانونية قبل توقيعك على قائمة المنقولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن وجود نصائح قانونية قبل التوقيع على قائمة المنقولات، و"الخليج 365" يقدم 7 نصائح يجب إتباعها قبل التوقيع على قائمة المنقولات.

1- على الزوج ألا يوقع إلا إذا تأكد من وجود المنقولات المذكورة بالقائمة بالفعل على الطبيعة، ولا يوقع أبداً على منقولات ليست موجودة .

2- يجب أن توصف المنقولات وصفا جيداً حتى تتميز عن غيرها عند "المنازعة"، وذلك بذكر أوصافها الأساسية من الألوان والنوع والحجم والشكل والسعر .

3- يجب أن يوقع الزوج بكتابة اسمه بالكامل بخط واضح وليس فورمة .

Advertisements

4- على الزوج التوقيع على كل ورقة خشية أن يتم تبديل أى ورقة من الأوراق.

5- مراعاة ألا يكون فى القائمة أى كشط أو إضافة أو تحشير ولا يجب ترك مسافات كبيرة بين الأسطر .

6- يجب أن تتضمن القائمة إقرار بأن الزوج تسلم جميع المنقولات المدرجة بالقائمة وصفا وقيمة على سبيل الأمانة، ويتعهد بردها فور طلب الزوجة ذلك بالحالة التى كانت عليها وقت استلامه لها، وفى حال سرقة المنقولات أو تلفها أو هلاكها أو حرقها يلتزم برد ثمنها، وفى حال عدم تسليمها أو تبديدها يكون خائنا للآمانة ويتحمل المسئولية الجنائية والمدنية .

7- أن يحصل الزوج على نسخة من القائمة ضمانا لعدم التلاعب فيها .