شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالات يمنع فيها التخطى الخاطئ على الطرق منعا للحوادث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة بسبب التخطئ الخاطئ على الطرق، و لكى يتم الوقاية من الحوادث توجد حالات لا يجوز فيها التخطئ و منها :
-إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف يمنع التخطئ
-إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه
-إذا كان إتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق
-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الانفاق
-فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور
-فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة
- لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق
-فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور
-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن
- فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حالات يمنع فيها التخطى الخاطئ على الطرق منعا للحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.