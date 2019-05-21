شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 21 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «إدارة الطاقة»، بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة «RCREEE» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» الاحتفالية السابعة لليوم العربي لكفاءة الطاقة. Advertisements يبدأ كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية إطلاع الكونجرس على «التهديدات الإيرانية الأخيرة لناقلات النفط في الخليج العربي». يجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع مجموعة من كبار الجنرالات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. تقام مباريات كرة القدم بين فريقي المصري والإنتاج الحربي، سموحة وبتروجيت، طلائع الجيش والاتحاد السكندري، وادي دجلة وحرس الحدود، وإنبي ومصر المقاصة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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