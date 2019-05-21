شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تنقل 11620 معتمرًا فلسطينيًا إلى الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت شركة «مصر للطيران» من نقل 11620 معتمرا فلسطينيا على متن 48 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة منذ مارس الماضي.

سيرت الشركة، الاثنين، 4 رحلات مخصصة لمعتمري فلسطين وفق بروتوكول تعاون مع الجانب الفلسطينى الذي تقوم بموجبه «مصر للطيران» بتسيير 56 رحلة جوية، لنقل 13 ألف معتمر من دولة فلسطين بداية من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل.

حرصت سلطات مطار القاهرة بالتنسيق مع «مصر للطيران» على توفير فريق عمل لإنهاء إجراءات وصول المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري، وتسهيل إجراءات سفر كبار السن.