شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الكاميرون: السيسي يبذل جهودًا كبيرة لتنمية أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمدو لابرنج، سفير الكاميرون في القاهرة، عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي بمصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودا كبيرة من أجل تحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير لابرنج، مساء الاثنين، خلال الاحتفال الذي أقامه بمقر إقامته بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني للكاميرون.

أشاد السفير الكاميروني بما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقى من أجل وحدة القارة، مشيرا إلى المشروعات التي تشهدها أفريقيا خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي ستدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري بفضل رؤية الرئيس السيسى.

وصف العلاقات بين بلاده ومصر بأنها «ممتازة» على المستوى السياسي، معربا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

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أوضح أن حضور الأصدقاء المصريين إلى جانب ممثلين عن الحكومة المصرية إنما يعكس اهتمام مصر بالعلاقات المتميزة بين الشعبين المصري والكاميروني والتزام الدبلوماسية المصرية بتعليمات الرئيس السيسي.

أشار السفير إلى أن بلاده معروفة بالسلام والاستقرار، إلا أن هناك بعض العناصر التي تستهدف وحدتها حاليا وتنفذ أجندات خفية، ولكنها لن تحقق أهدافها.

من جانبه، أكد السفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في كلمته على عمق العلاقات بين مصر ودول القارة الأفريقية بما في ذلك الكاميرون.

قال «العدوى» إن الرئيس السيسى أعطى تعليمات لكافة أجهزة الدولة لدعم الروابط مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرا إلى الزيارات المتعددة التي قام بها الرئيس لعدد من الدول الأفريقية.

أضاف أن الرئيس السيسى سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بجولة في شرق وجنوب أفريقيا وتشمل عددا من البلدان.