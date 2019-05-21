حزب الحرية: تدريب 6 آلاف قيادة نسائية وشبابية لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

نظم حزب الحرية المصري منتدى الشباب الأول، أمس الاثنين، تحت عنوان "الشباب بين الواقع والمأمول" بقيادة محمد مهنى، مقرر المؤتمر وأمين شباب الجمهورية بالحزب، ومنسق المؤتمر، والدكتور مصطفى الشربيني الأمين العام المساعد، تحت رعاية دكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري.

وكرّم الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، عددًا من الشباب بالحزب من أمناء المحافظات الشباب على جهودهم الكبيرة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد الكثير من الكوادر الشبابية تمهيدًا لمشاركتهم في الحياة السياسية.

وأكد حسب الله أن الشباب المصري يمثل أكثر من 60% من الشعب المصري، لذا فهو ركيزة أي تنمية وبهم يقومُ ويقوى الوطن، وترتفعُ الأمم والشّعوب وتتقدّم بهمّة وقوّة وسعي أبنائها وشبابها، معقبًا: "لذلك فمن الواجب علينا أن نحفزهم على تطوير الوطن بشتّى الوسائل وفي كل المجالات وأن ننمي فيهم القيم الوطنية وتمكينهم ودعمهم لتولي المناصب القيادية"، وذللك بجلسة الشباب بين الواقع والمأمول.

كما تحدث الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، عن دور الحزب المجتمعي من خلال تدشين مركز إعداد القادة السياسين في الفترات المقبلة، ومن أهم مهامه إعداد وتأهيل 6 آلاف قيادة نسائية وشبابية للدفع بهم في انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية.​

