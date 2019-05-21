شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت تجاه وحدة وسلامة الأراضي الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير أبوبكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، الموقف المصري الثابت تجاه وحدة وسلامة واستقرار الأراضى الصومالية ومواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلديّن في شتى المجالات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد الوزير، الاثنين، مع عبدالقادر شيخ إبراهيم، وزير الدولة الصومالي لشؤون رئاسة الجمهورية؛ بحضور السفير الصومالي بالقاهرة ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون القرن الأفريقى.

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استعرض الجانبان نتائج الزيارات المتعددة التي قامت بها وفود رسمية مصرية إلى مقديشيو وسبل البناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير الصومالي تقدير الصومال وشعبها للعلاقات المتميزة التي تربط الشعبيّن الشقيقيّن وتطلُّع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع مصر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية إلى الصومال أوائل الشهر الجاري لدعم العلاقات المشتركة بين البلديّن.