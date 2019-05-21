شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إزالات مسائية في حي وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن حي وسط الإسكندرية، مساء الاثنين، حملة إزالات مكبرة استهدفت إشغالات المقاهي والمحال التجارية المخالفة داخل نطاق الحي.
قال اللواء سمير صدقي، رئيس الحي، إن الحملة جاءت تفعيلا لقرار المحافظ بفرض غرامات يومية على إشغالات الطرق التي تعيق السيولة المرورية.
أوضح أن الحملة استهدفت شوارع لؤلؤة الطائي وسكر وشامبليون والسلطان عبدالعزيز وطريق الحرية والبخت، وجرى تحصيل الغرامات بإجمالي ٢٠ ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة إزالات مسائية في حي وسط الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.