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حملة إزالات مسائية في حي وسط الإسكندرية

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي وسط الإسكندرية، مساء الاثنين، حملة إزالات مكبرة استهدفت إشغالات المقاهي والمحال التجارية المخالفة داخل نطاق الحي.

قال اللواء سمير صدقي، رئيس الحي، إن الحملة جاءت تفعيلا لقرار المحافظ بفرض غرامات يومية على إشغالات الطرق التي تعيق السيولة المرورية.

أوضح أن الحملة استهدفت شوارع لؤلؤة الطائي وسكر وشامبليون والسلطان عبدالعزيز وطريق الحرية والبخت، وجرى تحصيل الغرامات بإجمالي ٢٠ ألف جنيه.

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