شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 410 آلاف طالب أدوا امتحان الأحياء إلكترونيًا.. والوزير: «المنظومة تعمل بكفاءة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحان مادة الأحياء في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018/2019، حققت اليوم نجاحاً كبيراً، حيث استقبلت 409 آلاف و704 طلاب وطالبات، لأداء امتحان مادة الأحياء في الفترة الأولى والثانية داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة.

وأدى 161 ألفًا و299 طالبًا وطالبة امتحان الأحياء بصورة ورقية في الفترة الصباحية، كما أدى 14 ألفًا و537 طالبًا وطالبة الامتحان ورقيًا في الفترة المسائية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة تعمل بكفاءة كبيرة، حيث شهدت الفترة الأولى أداء 368 ألفًا و144 طالبًا وطالبة الامتحان إلكترونيًا في المدارس المجهزة تكنولوجيًا، في حين أدى 41 ألفًا و560 طالبًا وطالبة الامتحان في الفترة الثانية.

Advertisements

وأكدت الوزارة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحان مادة الأحياء، سواء بطريقة إلكترونية أو ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا.

وتعقد الامتحانات على فترتين: الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، أمس الأحد، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.