شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يؤكد أهمية دعم الحالات الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية دور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم الأسر والحالات الأكثر احتياجا ومحاربة الفقر، ومساندة جهود المحافظة في توفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء الاثنين، مع عدد من المواطنين بمدينة الخارجة؛ حيث تمت مناقشة عدد من مطالبهم وسبل دعم التنمية والإنتاج بالمحافظة، حيث كلف المحافظ مديرية الأوقاف بسرعة فرش وتجهيز مصلى السيدات بمسجد البساتين الكبير بمدينة الخارجة وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام ؛كما قرر المحافظ دعم المسجد بمبلغ ٥ آلاف جنيه وذلك لصيانة ورفع كفاءة المسجد تحت إشراف مديرية الأوقاف.

ووجه «الزملوط» بعرض تقرير عن تحصيل مبلغ 25 جنيها عن كل متر كحق انتفاع، نظير إقامة سواتر أمام الوحدات السكنية بالطابق الأرضي بمنطقة خلف المتحف، كما وجه بسرعة عرض موقف الطبيبات من أبناء المحافظة المكلفات بالعمل بمستشفيات أسيوط تمهيدا لنقلهم للعمل داخل مستشفيات الوادي الجديد.