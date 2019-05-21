شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يلتقي وفد اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي المعني بتقييم عروض استضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، اليوم، برئاسة مستشارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشؤون الاندماج والتكامُل الإقليمي، وذلك في إطار زيارة الوفد لمصر بهدف تقييم العرض المصري لاستضافة السكرتارية.

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وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العمل الأفريقي المشترك بين الأشقاء الأفارقة، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تولي أهمية كبيرة لاستضافة مقر السكرتارية باعتبار أن اتفاقية التجارة الحرة تُعد أحد أهم محاور مشروع التكامل والاندماج الأفريقي، فضلاً عن أهميتها في تعزيز التبادل التجاري بين دول القارة، وهو ما يُعد من أهم أولويات أجندة التنمية الأفريقية 2063، مؤكداً في هذا الصدد تسخير مصر لإمكانياتها المادية والبشرية من أجل إنجاح عمل السكرتارية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير «شكري» أشار إلى أن مصر من أولىَ الدول المُنضمة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، وصدّقت عليها في مارس 2019، معرباً عن ترحيب مصر لاكتمال النصاب القانوني اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

هذا وأعرب الوفد عن أهمية العمل الأفريقي المشترك للنهوض بالقارة وتحقيق تطلعات شعوبها في مجال التنمية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وتدشين مشروعات اقتصادية إقليمية.