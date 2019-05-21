3 آلاف خطيب يشاركون ​​​بمسابقة ​شهر رمضان االثقافية للأئمة والواعظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​يشارك 3 آلاف إمام مسجد وواعظة فى المسابقة الثقافية الكبرى للأئمة والواعظات خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ ​والتى تشهد تقيما فى عدة نواحى باختبارات تحريرية وشفوية. ​​وتتلقى الإدارات الحكومية المختصة تأكيد الدخول ​الذى يعد ​إقرارًا بقبول الاختبار وفي حال التخلف عن حضور الاختبار يحال المخالف للشئون القانونية بالديوان العام، وسيكون الامتحان في ورقة امتحانية واحدة في الأسبوع الأخير من شهر شوال .​​ Advertisements يأتى ذلك فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية، وتفعيل دور واعظات المساجد، والاستفادة بجهدهن الدعوى المتميز.

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