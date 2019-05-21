بمحلات أسفل العمارات.. 10 صور جديدة عقب تنفيذ 50% من شقق سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ مشروع "ناتج تكريك الموانئ" لأول مرة؛ للحد من أخطار تآكل الشواطئ المصرية.

وقال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ في الوزارة، إن "ناتج تكريك الموانئ" هي فكرة بسيطة وفعالة للغاية تتمثل في تنفيذ "الدايك" المكون من تثبيت حصاير البوص والخشب لتكوين كسبان رملية، مشيرًا إلى حماية المناطق المنخفضة بساحل كفرالشيخ من الغمر بالمياه، نتيجة التغيرات المناخية التي تحدث.

وأضاف عبدالكريم لـ"الخليج 365": "قمنا بعمل الدايك على بعد 200 متر وترتفع بشكل تدريجي كل عام".

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وأكد رئيس الهيئة، الانتهاء من طرح مناقصتين على شركتين مختلفتين للعمل على 14 كيلو في كفرالشيخ مقسمة إلى 7 كيلو لكل شركة.

وأشار إلى أن محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية، سيتم عمل حماية لـ12 كيلو من شواطئ كل محافظة منهم، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بطول 6 كيلو مترات.

وتابع: "التنفيذ سيكون عقب انتهاء شهر رمضان وعيد الفطر المبارك".

وشرعت وزارة الري في تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق المناخ الأخضر، لحماية الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، على مدار الأعوام الخمس المقبلة، ووضع خطة متكاملة لإدارة السواحل الشمالية لمصر.​