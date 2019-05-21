لأول مرة بالعالم.. القمر الصناعي المصري يلتقط صورًا للأرض بتقنية 4K (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت شركة "سين" البريطانية، أن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، التقط لأول مرة مقاطع مصورة للكرة الأرضية بتقنية 4K فائق الوضوح.

ونشرت الشركة، على موقعها الرسمي وصفحتها على "فيسبوك"، مقطعًا مصورًا مدته دقيقتين و13 ثانية لصورة فائقة الوضوح لسطح الكرة الأرضية.

وتناقلت مواقع الأنباء الروسية، الإنجاز الأول للقمر المصري.

وفي فبراير الماضي، أُطلق القمر الصناعي المصري (إيجيبت سات إيه A) من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية "بايكونور" بكازاخستان.

وجرى تصنيع القمر الصناعي، بمشاركة مصرية روسية عوضا عن القمر الذي كان قد تم فقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014.

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وقال خبراء، إن القمر الجديد يتميز عن السابق بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، وشارك في أعمال تصنيعه مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين.

ويمتلك القمر المصري، نظامًا من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

القمر الجديد سيتيح بصور عالية الدقة للأرض إمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر والاعتداءات على أراضي الدولة، ومتابعة التركيب والنمو المحصولي علاوة على متابعة مسارات البحار والأنهار ومجاري المياه.

يُذكر أن الهيئة القومية للاستشعار وعلوم الفضاء، وقعت عقدًا في نهايات 2016 مع مؤسسة "إينرجيا" الروسية تضمن التصنيع المشترك – على مدى عامين – للقمر الجديد "ايجيبت سات A" بمشاركة مجموعة من الباحثين والمهندسين المصريين ممن شاركوا في تصنيع القمر السابق.

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