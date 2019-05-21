التعليم العالي تُعلن أفضل 6 طلاب بمسابقة دعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحصل الطالب باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان على المركز الأول، وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثاني، وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثالث، وسلوى محمد عبد الرحمن بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أهمية تعزير مشاركة متحدي الإعاقة في كافة الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي.

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وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية، جاءت تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة، وخطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن المسابقة جرى إطلاقها على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيهًا، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيهًا، والثالثة عشرون ألف جنيهًا.

وأضاف عبداللطيف، أن 66 طالبًا تقدموا للمسابقة، حيث تم مراجعة أوراقهم بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهى إلى مطابقة 54 متسابق للشروط، موضحًا أنه اختيار وترتيب 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.