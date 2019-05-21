أخبار مصر | حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة – الثلاثاء 21 مايو 2019

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى نشرتها الجوية الصادرة بتاريخ الثلاثاء 31 من مايو لسنة 2019، أن درجات الحرارة ترتفع تدريجيًا وسوف يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا.

وستشهد البلاد جوًا لطيفًا ليلًا وسوف تقل الرؤية فى الشبورة المائية فى الصباح على مناطق من شمال البلاد.

وسوف تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح سوف تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤد. إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة - الثلاثاء 21 مايو 2019

وبالنسبة الى حالة البحر أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البحر المتوسط حالته سوف تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الأمواج به ما بين (واحد متر) (ومتر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية شرقية وجنوبية شرقية، أما البحر الأحمر حالته سوف تكون معتدل وارتفاع الأمواج به ما بين (مترين) و(متر ونصف) والرياح السطحية سوف تكون شمالية غربية.

ويقدم لك عزيزى القارئ "الخليج 365" بعض النصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة:



يجب حماية الرأس من الشمس بارتداء قبعة أو استخدام شمسية.

يجب حماية العين من ضوء الشمس بارتداء نظارة شمسية ويفضل ان تكون سوداء.

يجب شرب كميات كبيرة من المياه في الفترة مابين الإفطار والسحور.

لا يجب تناول السكريات والحلويات كثيرًا لأنها تسبب الشعور بالعطش الشديد أثناء نهار رمضان.

التعرض للشمس وبذل المجهود يسبب فى فقد الجسم للسوائل وبالتالي الشعور بالعطش الشديد، لذلك يجب تجنب التعرض مباشرة إلى الشمس فى نهار رمضان وتجنب بذل المجهود.