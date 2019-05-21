شكرا لقرائتكم خبر عن موائد الرحمن.. بركة رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من مظاهر الكرم فى شهر رمضان موائد الرحمن، حيث تقدم يوميا الأطعمة للفقراء والمساكين ومن لا يسعفه الطريق للوصول إلى بيته بسبب العمل.

صحيحٌ هناك من يستخدم الأعمال الخيرية للدعاية.. لكن الصحيح أيضا أن الغالبية العظمى من موائد الرحمن تكون خالصة لوجه الله تعالى.

عمال نظافة شرم الشيخ خلال حفل الإفطار الذى أعدته محافظة جنوب سيناء

«المصرى اليوم» عايشت ورصدت بالصور بعضًا من هذه التجمعات فى مختلف المحافظات، ففى محافظة جنوب سيناء، وبالتحديد مدينة شرم الشيخ، استضافت عددًا كبيرًا من عمال النظافة بالمدينة من كل القطاعات مساء أمس الأول فى مائدة الإفطار السنوية التى يقيمها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وقد شارك بالحضور عدد من الموظفين ورؤساء القطاعات.

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أكبر «مائدة رحمن» بساحة الشيخ المرتضي بمحافظة الأقصر

وفى كلمته التى ألقاها رئيس المدينة نيابة عن المحافظ أشاد بجهود عامل النظافة وسمو مكانته لدى كل المسؤولين، والذى لولا جهوده وعرقه واجتهاده ما وصلت مدينة السلام إلى هذا المستوى العالمى من النظافة والجمال، كما أشاد اللواء محمود عيسى بجهود عمال النظافة بشهادة كل زوار المدينة من كل الجنسيات، والتى تبلورت فى استعادة المدينة مكانتها السياحية والجمالية على المستوى العالمى، وزف بشرى إليهم وهى صرف المحافظ مكافأة مالية لهم بمناسبة شهر رمضان، كما قدم الشكر لبعض رجال الأعمال المشاركين فى المأدبة، وتمنى للجميع مزيدًا من التوفيق.

أكبر «مائدة رحمن» بساحة الشيخ المرتضي بمحافظة الأقصر

أما مجدى شنودة، المواطن القبطى من مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، فقد نظم أكبر مائدة إفطار للمسلمين فى سرادق أقامه أمام منزله بمدينة سرس الليان، بحضور المئات من المواطنين بالمدينة والقرى المجاورة.

جانب من مائدة شنودة

ويطلق «شنودة» على هذا اليوم «يوم المحبة»، وهو يقوم بهذا العمل الخيرى المستمر منذ ١٠ أعوام تنفيذا لوصية والده.

أكبر «مائدة رحمن» بساحة الشيخ المرتضي بمحافظة الأقصر

ومن الدلتا شمالا إلى محافظة الأقصر، حيث فعاليات حفل الإفطار السنوى الذى نظمته ساحة فضيلة الشيخ أحمد المرتضى بمنطقة الزناقطة شمال مدينة الأقصر، وذلك بحضور المئات من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة وعدد كبير من محبى الساحة وروادها، وسط جو من النفحات الرمضانية الروحانية خلال الشهر المبارك.

أكبر «مائدة رحمن» بساحة الشيخ المرتضي بمحافظة الأقصر

وبدأ اللقاء بتلاوة قرآنية، وتحدث الشيخ أحمد المرتضى خلال كلمته عن الحب فى الله والتأسى برسول الله، وصفات الرسول الكريم، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مجدى شنودة يرحب بضيوف مائدة الرحمن