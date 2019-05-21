كيف تواجه الحكومة عشوائيات القاهرة التاريخية؟

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عاصم الجزار: إجمالي الاستثمارات بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في القاهرة تخطى 11 مليار جنيه.. رئيس الوزراء: يجب منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع

ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، اجتماعا حضره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خالد عبد العال محافظ القاهرة. وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة الحالية تستهدف إحداث طفرة حقيقية في القاهرة، بهدف استعادة نشاطها الثقافي والحضاري والتراثي، مضيفا أن هذا أحد أهداف بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتمثل في أن تعود القاهرة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث.

وكلف مدبولي، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة، في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، منوها إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في طلاء واجهات المباني، مكلفا بأن يتم الاهتمام بأعمال الرصف وتطوير الأرصفة، بنسق واحد، إذ أن الحكومة مهتمة بتطوير القاهرة الخديوية.اقرأ

وكلف مدبولي، ببدء تنفيذ خطة تطوير محافظة القاهرة، في خطوة تستهدف عودة المحافظة لدورها التاريخي كعاصمة للثقافة والسياحة والتراث، منوها إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في طلاء واجهات المباني، مكلفا بأن يتم الاهتمام بأعمال الرصف وتطوير الأرصفة، بنسق واحد، إذ أن الحكومة مهتمة بتطوير القاهرة الخديوية. اقرأ أيضا| مدبولي يكلف بسرعة إعادة سكان منطقة «تل العقارب» وشدد على ضرورة منع الباعة الجائلين من التواجد في الشوارع بوجه عام، قائلا: "لن يتم السماح بهذه المظاهر العشوائية، ولن نسمح بأن يقتصر الأمر على حملة أو أكثر وبعدها تعود هذه المظاهر مرة أخرى". وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف تطوير منطقة الفسطاط، إذ تم استعراض التصور الخاص بالكورنيش والممشى السياحي المقرر إقامته حول بحيرة عين الصيرة، إلى جانب بعض الأنشطة الترفيهية، وذلك بمشروع تطوير منطقة الفسطاط، إذ تتم حاليا أعمال الرفع المساحى، والبدء في إعداد الرسومات التنفيذية، وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء في تكريك وتطهير بحيرتي عين الصيرة، وعين الحياة، الموجودتين بالمنطقة. اقرأ أيضا| مدبولي يعرض تطورات «القاهرة التاريخية والمدن الجديدة» على الرئيس Advertisements وخلال الاجتماع، تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع ممشى "أهل مصر" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير الواجهة النيلية، وإيجاد مناطق للتنزه والترفيه للمواطنين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع القمامة من محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن هناك تكليفا واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم البدء في تطبيق منظومة النظافة الجديدة في 5 محافظات تجريبية، منها القاهرة. واستعرض خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقف تسكين الوحدات التي تم تنفيذها للمواطنين بالمناطق العشوائية غير الآمنة، ومن بينها مشروع الأسمرات 3، كما تم استعراض عدد الوحدات السكنية بمشروع (أهالينا 1) بواقع 1096 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 2 بواقع 1666 وحدة سكنية، ومشروع المحروسة 1 بإجمالي 3 آلاف و229 وحدة سكنية، ومشروع روضة السيدة بواقع 816 وحدة سكنية. اقرأ أيضا| «لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية وأجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزيرة التضامن الاجتماعي، وجه خلاله بسرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم تنفيذها في مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة لتسليمها لمستحقيها. من جانبه قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن إجمالي الاستثمارات بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في القاهرة وحدها تخطى الـ11 مليار جنيه. من ناحية أخرى، التقى رئيس الوزراء، اليوم، سونغ آيقوه سفير الصين لدى مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده في القاهرة، إذ سلمه رئيس الوزراء درع تكريم. (التفاصيل) اقرأ أيضا|

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