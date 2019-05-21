شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: موجة حارة تبدأ الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأصاد الجوية، إن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يبدأ من الثلاثاء لتصل درجة الحرارة العظمي بالقاهرة الخميس إلى 44 درجة مئوية.

أضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه ابتداء من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات لتصل الحرارة إلى 40 درجة، كما سيكون هناك انخفاضًا آخر السبت من 5 – 6 درجات لتصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة الأحد بين 34، 33 درجة مئوية.

أوضح «عبدالعال» أن ذلك طبيعة النصف الثاني من فصل الربيع، والذي يتسم بدرجات حرارة أعلى من فصل الصيف ولكن نسب الرطوبة أقل.

وينصح «عبدالعال» الصائمين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب التعرض لها لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل خلال الفترة من الإفطار إلى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب الأطعمة التي تحتوى على أملاح بنسبة كبيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «21- 39»، إسكندرية «19 – 33»، قنا «23 – 41»، الأقصر «23– 41»، أسوان «24 – 41».

أما يوم الأربعاء، فهناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «37- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «36 – 22» والوجه البحري والقاهرة «43- 23» وجنوب سيناء والغردقة «37 – 26» وشمال الصعيد «43 – 25» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «43 – 30».

ويوم الخميس يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على السواحل الشمالية الغربية «40- 20»، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء «41 – 22» والوجه البحري والقاهرة «44 – 23» وجنوب سيناء والغردقة «40– 26» وشمال الصعيد «44 – 25» وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين «44 – 30».