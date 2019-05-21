شكرا لقرائتكم خبر عن الحدائق المتخصصة بالقاهرة تنظم حفل إفطار جماعى للأيتام بالحديقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن الحدائق تفتح أبوابها أمام فكرة الإفطار الجماعى للمؤسسات والبنوك والجمعيات وسط الطبيعة والخضرة والأشجار.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه تم تنظيم فطار للأيتام والبنوك بعدد من حدائق الزمالك، مشيرا إلى أن المشروع يقدم تسهيلات كبيرة للمنظمين، وفق المتاح، لافتا إلى أن الحديقة تجهز المكان والجهة المسئولة تفرشه.

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وقال اللواء محمد سلطان، أن الحديقة الدولية ستشهد خلال أيام إفطار جماعة للأطفال الأيتام والأشخاص من ذوى الإحتياجات الخاصة، والذى تنظمه أحد الجمعيات الأهلية.